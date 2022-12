Siparietto e scommessa tra Messi e Szczesny sul rigore: “Ho perso, ma non pagherò”

Una “scommessa in campo” tra Leo Messi e Wojciech Szczesny al momento del rigore in Polonia-Argentina. Lo ha rivelato l’estremo difensore, in un’intervista dopo gara alla tv norvegese TV2. “Abbiamo parlato prima del rigore – ha detto Szczesny -. Gli ho detto ‘scommetto 100 euro che l’arbitro non darà il rigore’, e ho perso la scommessa contro Messi. Non so se è legale ai Mondiali, e probabilmente verrò punito per questo. Ma non mi interessa. E non lo pagherò neanche! A lui non interessa di 100 euro”. Sulla sua soddisfazione personale, il numero 1 della Juve ha detto che “è bello parare il rigore a quello che penso sia il miglior calciatore di tutti i tempi. Come portiere è forse la migliore sensazione che puoi provare, e quando è in una Coppa del Mondo, è molto bello“, ha concluso.