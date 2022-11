Serbia, Vlahovic mette a tacere le voci: “Nessuna lite, solo sciocchezze dette da gente frustrata”

In casa Serbia, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, sembrerebbe esserci un’aria molto tesa a casa dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, che avrebbe avuto una relazione con la moglie del secondo portiere della Serbia, Predrag Rajkovic. Adesso, però, l’ex centravanti della Fiorentina ha voluto smentire tutte le voci emerse in queste ore: “Mi dispiace cominciare così la conferenza stampa. Non credo che ci sia bisogno di commentare certe sciocchezze che sono state messe in circolazione da persone frustrate che remano contro la Nazionale. Il nostro gruppo è più unito che mai e c’è una bellissima atmosfera. Se sarà necessario agirò per vie legali per difendermi. Non ci sono problemi con il mister ed i compagni, sono pronto a dare il massimo. Se c’è da stare in panchina non ci sono problemi”.