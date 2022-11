Serbia, Tadic: “Il Brasile ha meritato la vittoria, è una squadra di altissima qualità”

Dusan Tadic ha fatto un bilancio di Brasile-Serbia, match della prima giornata dei Mondiali di Qatar 2022: “Nel primo tempo ci siamo difesi bene e in alcune occasioni avremmo potuto anche renderci pericolosi. Purtroppo non ci siamo riusciti e, quando loro hanno sbloccato la gara, abbiamo dovuto prenderci più rischi“. Tadic ha poi aggiunto in zona mista: “Il Brasile ha meritato la vittoria. È una squadra di altissima qualità ed oggi ha fatto meglio. Ci hanno messo tanta pressione e per noi c’era poco spazio. Dobbiamo pensare alla prossima gara“: