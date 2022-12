Serbia-Svizzera, Matic ricorda il 2018: “Se c’è giustizia si inizierà con un rigore per la Serbia”

Serata infuocata per il gruppo G nell’ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali di Qatar 2022. Svizzera e Serbia sono in bilico per la qualificazione, e ad entrambe serve la vittoria per chiudere nei primi due posti in classifica. Un match che si porta dietro strascichi di polemiche risalenti al Mondiale del 2018, quando la Serbia andò in vantaggio con Mitrovic dopo soli 5 minuti ma Xhaka e Shaqiri ribaltarono il risultato con esultanze a dir poco amichevoli: i due infatti mimarono l’aquila albanese per celebrare il Kosovo, paese di cui la Serbia non riconosce l’indipendenza. Non solo questo: tante le polemiche anche per una trattenuta sospetta di Lichtsteiner su Mitrovic letteralmente abbattuto in area di rigore. “Se c’è giustizia, la partita avrà inizio con un rigore per la Serbia” scrive Matic in una storia pubblicata su Instagram ricordando l’episodio.