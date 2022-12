Serbia, Stojkovic sotto accusa: offese donne kosovare dopo il gol di Vlahovic

Dragan Stojkovic, tecnico della Serbia, è finito al centro di una bufera, dopo l’eliminazione dal Mondiale in Qatar. Il Ct sarebbe stato ripreso mentre affermava espressione violente nei confronti delle donne kosovare dopo il gol segnato da Vlahovic. Alcuni politici avrebbero anche espressamente chiesto alla Fifa una pensate punizione nei suoi confronti, etichettandolo come “vile e vergognoso”. Gli svizzeri, furiosi dopo aver visto le immagini dell’allenatore, nonostante la rabbia hanno preferito non reagire invece e restare concentrati sul proprio Mondiale. Questo quello riportato dal Corriere della Sera.