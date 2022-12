Serbia, Stojkovic alla vigilia: “Vlahovic è pronto, potrebbe anche giocare titolare”

“Sapevamo già dal sorteggio che ci sarebbe stata una nazionale su una dimensione completamente diversa, il Brasile, e che ci saremmo giocati il secondo posto con Svizzera e Camerun. E sapevamo che la partita con la Svizzera sarebbe stata quella più importante essendo l’ultima del girone. In questo Mondiale abbiamo assistito a tante sorprese ma saremo pronti”. Così Dragan Stojkovic, ct della Serbia, alla vigilia della sfida decisiva contro la Svizzera ai Mondiali 2022 in Qatar.

Su Vlahovic: “E’ pronto per giocare e fisicamente sta molto meglio rispetto a quando siamo arrivati a Doha. Potrebbe giocare domani titolare ma non posso dirlo a voi. Tutte le opzioni sono sul tavolo ma qualsiasi scelta faremo, dovremo giocare da squadra. Sin da quando sono ct ho sempre detto che è una questione di spirito di squadra. Stiamo lavorando insieme anche sulla tattica, anche per evitare gli errori che ci sono costati la vittoria col Camerun. La cosa buona di domani è che saremo noi a decidere il nostro destino”.