Serbia-Camerun, Stojkovic: “Speriamo di riuscire a domare i leoni”

Drogan Stojkovic ha parlato alla vigilia della sfida contro il Camerun (detti i ‘Leoni Indomabili’ ndr) ai Mondiali 2022 in Qatar. Così il CT della Serbia a poche ore da uno scontro decisivo per le sorti del girone: “Speriamo con il nostro stile di gioco di poter domare i leoni. Non sarà facile, perchè sono seri e forti, ma venderemo cara la pelle. Sappiamo che dovremo giocarci il passaggio del turno contro Camerun e Svizzera. Abbiamo preparato la partita al meglio e anche a livello di infortuni stiamo decisamente meglio. Vlahovic e Mitrovic? Domani si vedrà. Kostic? E’ in buona forma e questo mi rende felice, non era così qualche giorno fa”.