Serbia-Camerun, Castelletto in gol da due passi: è 1-0 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 15

Ci pensa Jean Charles Castelletto a portare in vantaggio il Camerun contro la Serbia nella seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Il difensore ha sfruttato la deviazione di un compagno e da due passi ha bucato Vanja Milinkovic-Savic. Niente da fare per il portiere del Torino che non ha colpe sul primo gl di giornata.