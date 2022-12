Senegal, Mané ai compagni: “Orgoglioso di voi, si continua ad imparare”

“Cari fratelli, siete caduti con le armi in mano. Il popolo è molto orgoglioso del vostro percorso che ha fatto bene al cuore dei nostri tifosi, difendendo dignitosamente la bandiera nazionale. Coraggio, si continua ad imparare. Andremo alla ricerca di altri trofei, Inshallah”. Sadio Mané, stella del Senegal e grande assente in Qatar, ha voluto celebrare i suoi compagni di Nazionale per il bel torneo disputato. I campioni d’Africa in carica sono stati eliminati negli ottavi di finale dall’Inghilterra.