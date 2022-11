Senegal, Koulibaly: “Prego per gli abitanti di Ischia, vi porto nel cuore”

Il difensore del Senegal, Kalidou Koulibaly, dopo il gol realizzato contro l’Ecuador ai Mondiali di Qatar 2022, decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale degli africani, ha voluto rivolgere un pensiero ad Ischia. L’ex centrale del Napoli, oggi al Chelsea, infatti, ha deciso di dedicare la sua rete alla popolazione di Ischia, colpita dalla frana: “Prego per gli abitanti dell’isola d’Ischia: Napoli, mia città, mia terra d’Europa, ti porto nel cuore e sono al tuo fianco in questi difficili momenti di calamità naturale. A te mando la mia forza”.