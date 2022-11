“Sono davvero felice per il mio primo gol in Nazionale. Segnare in un Mondiale è fantastico, voglio continuare così. È un momento emozionante, sapevamo che sarebbe stato un incontro difficile contro un’ottima squadra, abbiamo lottato e siamo riusciti a vincere”. Questa la gioia di Kalidou Koulibaly dopo la vittoria per 1-2 del Senegal contro l’Ecuador che ha consegnato alla Nazionale africana il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Un traguardo che sembrava più lontano dopo il forfait di Sadio Mané: “È un giocatore leggendario, ma noi ci abbiamo sempre creduto. Siamo un gruppo, siamo una squadra, siamo fratelli. Questo ha fatto la differenza”.