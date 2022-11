Senegal, Cissè: “La sfida col Qatar sarà importante per entrambe le squadre”

Aliou Cissè, Ct del Senegal, ha parlato alla vigilia del match contro il Qatar in conferenza stampa, dichiarandosi fiducioso per lo scontro ‘spareggio’. “Il gruppo sta bene nonostante la sconfitta nella prima gara in cui non abbiamo giocato male, anzi, abbiamo tenuto testa a una delle migliori squadre al mondo. Penso che avremmo meritato almeno un punto. Adesso pensiamo però ad una partita molto importante per entrambe le squadre. È chiaro che quando perdi la prima, nella seconda gara sei con le spalle al muro ma la nostra esperienza e le altre partite importanti giocate a questo livello ci saranno di aiuto”. Il tecnico ha poi continuato: “Abbiamo le giuste qualità per essere concreti e fare gol. Vogliamo continuare a scrivere la sua storia, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi”.