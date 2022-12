Senegal, Bogaert: “Cissè si è ammalato, speriamo possa esserci domani”

Apprezione in casa Senegal a poche ore dalla sfida di ottavi di finale contro l’Inghilterra ai Mondiali in Qatar. Il commissario tecnico Aliou Cissè si è ammalato ed è a rischio per la partita. Ne ha parlato il suo assistente Regis Bogaert, che sta dirigendo le sedute di allenamento in questi giorni: “Aliou ha un po’ di febbre, ecco perché dobbiamo stare attenti alla sua situazione. Già ieri non ha diretto la seduta e lo abbiamo fatto noi dello staff. Ovviamente trasmettendo le sue istruzioni ai giocatori. Speriamo che domani possa venire in panchina, anzi sono sicuro che ci sarà”. Poi subito testa alla gara: “Battere l’Inghilterra sarebbe un risultato straordinario. Non so quanto sarebbe importante rispetto alla vittoria nel 2002 con la Francia. Ma se riusciamo a battere una squadra del genere, mandiamo un messaggio forte sui progressi che abbiamo fatto”.