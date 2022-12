Schweinsteiger risponde a Infantino: “Il miglior Mondiale della storia è stato Germania 2006”

“Dal punto di vista organizzativo è andato tutto molto bene, ma non è stato il miglior Mondiale della storia”. Lo ha detto l’ex centrocampista della Germania, Bastian Schweinsteiger, in risposta alle dichiarazioni del presidente della Fifa Gianni Infantino, che considera quella in Qatar come la migliore edizione di un Mondiale: “Quando giocavo all’estero, molte persone mi dicevano che il Mondiale 2006 era quello che gli era piaciuto di più, era il migliore e siamo riusciti a trasmettere i nostri valori”.