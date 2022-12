Sampdoria, Merlyn Partners prepara l’offerta per l’acquisto del club blucerchiato

Novità importanti per la Sampdoria sul fronte societario, per provare ad uscire dalle difficili condizioni economiche in cui versa. Il fondo statunitense, Merlyn Partners, infatti è pronto a presentare un’offerta importante per l’acquisto delle azioni del club blucerchiato, dopo aver visionato e analizzato attentamente i bilanci societari.

A questo punto il prossimo step decisivo diventa il 14 dicembre, data in cui si riunirà l’assemblea degli azionisti della Sampdoria. Qui potrebbe arrivare dunque l’offerta americana, che dovrebbe avvicinarsi al prezzo minimo di 40 milioni.