Salt Bae in campo con la coppa, la Fifa accusata di clientelismo: “Infantino mangia da lui”

Non è passata inosservata la presenza di Salt Bae, il turco Nusret Gokce, noto ristoratore e protagonista di famosi video sul web in cui a modo suo (diventato poi virale tra i giovani) condisce con il sale la carne che preparano nei suoi locali. Il vip è riuscito a presentarsi sul terreno di gioco dello stadio di Lusail al termine della finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia, ed è stato pizzicato mentre indisturbato poteva toccare la coppa del mondo, fermare Messi, mischiarsi all’Albiceleste in festa.

Peccato però che il regolamento Fifa vieta assolutamente a chi non è un giocatore, un membro dello staff o una personalità politica precedentemente autorizzata di scendere in campo e soprattutto di toccare il trofeo in quelle fasi. In molti si chiedono come mai Salt Bae abbia potuto usufruire di questo trattamento speciale, così l’ex presidente del Crystal Palace, Simon Jordan, ha preso posizione contro Gianni Infantino: “Certo che è clientelismo. Ti chiedi perché questo dovrebbe succedere, poi vedi dove mangia Infantino quando è lì. Non è professionale, non doveva scendere in campo”.