Sabatini: “Il tramonto di Cristiano Ronaldo era già scritto. Ai Mondiali bene le asiatiche”

L’ex direttore sportivo di Roma ed Inter, Walter Sabatini, nel corso di un’intervista concessa a ‘Mediagol.it’, ha parlato dei Mondiali di Qatar 2022 che ormai stanno per concludersi: “Giappone e Corea del Sud hanno fatto molto bene ed hanno dimostrato grandi miglioramenti. Anche il calcio africano è ad un passo dal grande salto. I talenti francesi, per esempio sono di origine africana. Non sono affatto sorpreso dal successo del Marocco, ha una rosa di alto livello. Ronaldo? Il suo tramonto era già scritto, è stato protagonista in negativo negli ultimi mesi. La rescissione con il Manchester United non gli ha certamente fatto bene. I Mondiali non sono stati il momento della parabola discendente, perché era già iniziata precedentemente”.

Sulla qualificazione in finale dell’Argentina: “Sono felice per Messi perché potrebbe finalmente liberarsi dalla prigionia che lo lega a Maradona. Adesso ha la sua ultima occasione per sollevare la Coppa del Mondo, se non ci riuscisse sarebbe una delusione devastante dal punto di vista calcistico”.