Ronaldinho su Mbappè: “I brasiliani lo amano, piace molto anche a me vederlo giocare”

L’ex campione brasiliano, Ronaldinho, si è espresso in merito alla finale del Mondiale 2022 tra Francia e Argentina, in programma domani alle ore 16. Queste le parole dell’ ex attaccante, ai microfoni dell’Equipè: “Meritano di vincere tutte e due. Sicuramente per Messi le motivazioni saranno alte, essendo il suo ultimo Mondiale. Per lui è normale fare tutto ciò che ci sta facendo vedere, per me può giocare fino a 50 anni. Attenzione però a Mbappè, un giocatore amato dai brasiliani e che anche a me piace veder giocare. E’ giovane e ha una fortissima personalità, possiede poi tantissime qualità tecniche”.

Poi aggiunge sul Brasile: “Credo avesse un’ottima squadra, ma le cose non sono andate nella direzione sperata. Tuttavia penso ci sia una generazione e un gruppo molto buoni, con talento e fantasia. Spero riescano a vincere qualcosa da qui in poi”.