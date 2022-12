Regolamento Olanda-Argentina: cosa succede in caso di pareggio ai quarti del Mondiale?

Grande attesa per Olanda-Argentina, uno dei quarti di finale del Mondiale in Qatar. Leo Messi cerca la qualificazione, ma dovrà farlo contro la selezione dell’eterno Van Gaal. Ma cosa prevede il regolamento in caso di pareggio al 90′? Nessuna novità, come fatto da altre competizioni come la Copa America. Si disputeranno i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, mentre in caso di ulteriore parità spazio ai calci di rigore per decretare la qualificazione, proprio come accaduto in Spagna-Marocco e in Corea-Giappone.