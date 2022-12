Regolamento Inghilterra-Francia: cosa succede in caso di pareggio quarti Mondiali Qatar 2022

Il regolamento di Inghilterra-Francia, ecco cosa succede in caso di pareggio nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Si entra nel vivo della competizione iridata e in palio tra i Tre Leoni e i Bleus si giocano il pass per la semifinale. Tantissimo l’equilibrio tra queste due superpotenze del calcio europeo, dunque possibile si termini in parità dopo i canonici 90′. A questo punto, come nei grandi tornei internazionali, si procederà con la disputa dei consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere lo stallo, ecco i calci di rigore per decretare la qualificata.