Regolamento Giappone-Croazia: cosa accade in caso di pareggio?

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Giappone-Croazia, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Si gioca alle 16:00 e il regolamento parla chiaro sull’eventualità del pareggio: spazio a due tempi da quindici minuti supplementari ed eventualmente, in caso di parità dopo i 120′, ai calci di rigore secondo le regole Fifa. Nessuna novità quindi al normale format regolamentare del calcio internazionale, con l’eccezione della Copa America che per anni ha sperimentato il formato dei calci di rigore dopo il 90′.