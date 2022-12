Regolamento Francia-Marocco: cosa succede in caso di pareggio semifinali Mondiali Qatar 2022

Il regolamento di Francia-Marocco, ecco cosa succede in caso di pareggio nelle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. Tutto pronto per la seconda semifinale della Coppa del Mondo, che vedrà la squadra di Deschamps sfidare la più grande sorpresa di questa edizione, il Marocco. Ma cosa succede in parità dopo i 90′? In caso di equilibrio dopo i tempi regolamentari si procederà con la disputa dei due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere lo stallo, ecco i calci di rigore per decretare la qualificata.