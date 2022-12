Regolamento Croazia-Brasile: cosa succede in caso di pareggio ai quarti del Mondiale?

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Croazia-Brasile, uno dei quarti di finale più attesi del Mondiale in Qatar. Da un lato i vicecampioni del mondo 2018, dall’altro una delle nazionali favorite. Modric contro Neymar? Chi vince? Non resta che scoprirlo. In caso di pareggio al 90′, invece, si disputeranno i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, mentre in caso di ulteriore parità spazio ai calci di rigore per decretare il passaggio del turno.