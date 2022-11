Rai, gaffe di Alberto Rimedio: “Arbitri, ci sono tante razze”. Poi le scuse (VIDEO)

di Antonio Sepe 45

Il telecronista Rai Alberto Rimedio è stato protagonista di un episodio controversa nel corso della telecronaca di Belgio-Canada, match della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. In sede di presentazione del match, introducendo il direttore di gara dello Zambia Janny Sikazwe, aveva detto che “ci sono davvero tante razze tra gli arbitri“. Un’uscita infelice che aveva fatto storcere il naso a tanti telespettatori, insorti soprattutto sui social. Resosi conto dell’errore, però, Rimedio è prontamente corso ai ripari e, non appena è stato ripristinato il collegamento per il secondo tempo, la prima cosa che ha fatto è scusarsi. Il telecronista ha ammesso di aver fatto quella gaffe nella foga del momento, ma che ovviamente non intendesse esprimersi in quel modo. In alto il video dell’accaduto.