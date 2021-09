Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, Uruguay: Godin indisponibile per tendinopatia

by Davide Triolo

Diego Godin - Foto Ailura - CC-BY-SA-3.0 AT

Diego Godin non potrà difendere la maglia dell’Uruguay contro l’Ecuador, nel contesto delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Il difensore sudamericano, attualmente in forza al Cagliari ed ex Atletico Madrid e Inter, ha accusato una tendinopatia rilevante e non potrà dunque rispondere alla chiamata del commissario tecnico Oscar Tabarez. Godin ha sofferto per guai fisici durante le sue esperienze italiane in Lombardia e in Sardegna, entrambe in massima serie, non essendo al meglio dal punto di vista fisico. Dopo anni di battaglie con i Colchoneros, il fisico dell’iconico centrale dell’Uruguay va gestito con cautela; non è chiaro quanto l’infortunio possa tenere ai box Godin, sebbene forzare contro l’Ecuador sarebbe stato troppo rischioso.