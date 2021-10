Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, ufficiale: Italia-Svizzera si giocherà a Roma

by Davide Triolo

La curva vuota dello stadio Olimpico di Roma - Foto Antonio Fraioli

Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà Italia-Svizzera, importante sfida valida per i gironi di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. A renderlo ufficiale, tramite l’Ansa, è stata Sport e Salute, ovvero la società che si occupa della gestione della struttura capitolina. Dopo un controllo accurato da parte dei funzionari della Federcalcio, si è arrivati alla conclusione che la fondamentale disputa del girone C andrà in scena all’interno della casa di Lazio e Roma. Dopo i dubbi sulle effettive condizioni dell’Olimpico e l’ipotesi di riprogrammazione con il Gewiss Stadium di Bergamo tra gli stadi candidati, opinione mutata in pochi giorni; Italia-Svizzera andrà dunque in scena nella capitale, in data venerdì 12 novembre 2021, alle ore 20.45. Gli azzurri di Roberto Mancini, dopo il terzo posto in Nations League, tenteranno di conquistare l’accesso diretto ai gironi dei Mondiali. Il tutto dopo aver saltato l’ultima edizione della Coppa del Mondo, frenati dalla Svezia.