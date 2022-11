Qatar-Senegal, gol di Dia: il bomber della Salernitana è un rapace (VIDEO)

di Giorgio Billone 16

Il video del gol di Boulaye Dia in Qatar-Senegal: l’attaccante della Salernitana è rapace in area a sfruttare un grave errore difensivo del centrale che incespica in area e regala un comodo pallone al centravanti africano. Palla in rete e vantaggio, forse non troppo meritato, di quelli che oggi sono a tutti gli effetti gli ospiti. In alto le immagini della rete.