Il Qatar non sembra volersi fermare, e dopo i Mondiali di calcio si prepara a presentare la propria candidatura a ospitare le Olimpiadi del 2036. A riportarlo è il The Guardian, che fa riferimento alle tre candidature già rifiutate in passato dal CIO perché il Paese non era ritenuto in grado di ospitare un evento così importante. L’esempio dei Mondiali, invece, sarebbe un punto a favore, dal punto di vista dell’Emirato, ma comunque ci sono diverse problematiche da risolvere. Non solo quelle legate ai diritti civili, ma anche questioni più pratiche. Ad esempio, al momento appare decisamente difficile pensare di far disputare una gara olimpica di mountain bike in un Paese il cui punto più elevato è a soli 338 metri sul livello del mare. Inoltre, il Khalifa International Stadium è troppo piccolo per rappresentare lo stadio per le gare di atletica leggera, con soli 45.000 posti.

Alcuni ostacoli verrebbero almeno in parte limati da una possibile collaborazione con l’Arabia Saudita. In questo senso andrebbe letta la scelta dell’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, membro del CIO dal 2002, di farsi vedere con una bandiera saudita durante i Mondiali in corso. Date le alte temperature della località, le Olimpiadi si terrebbero necessariamente in autunno, ma non sarebbe una novità (vedasi Tokyo ’64, Seoul ’88 e Sydney ’00). Altri Paesi che dovrebbero tentare la candidatura per i Giochi del 2036 sono India, Indonesia e Turchia.