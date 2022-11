Qatar, la stampa attacca il Ct Sanchez: “Deludente”

Il Ct Felix Sanchez Bas è nel mirino della stampa e critica qatariota dopo l’eliminazione anticipata della nazionale di casa al Mondiale di calcio. Contro il Senegal, la nazionale ha fornito “una prestazione rispettabile, ma comunque deludente per i campioni asiatici in carica“, scrive il quotidiano in lingua inglese Gulf Times. “I nostri fedeli sostenitori (…) meritavano la gioia di vincere e continuare nella competizione”, si legge sulle colonne del quotidiano in lingua araba Al-Raya. Per i quotidiani Al-Sharq e Al-Watan la scelta di preparare la nazionale a porte chiuse in Europa non è stata una decisione giusta. “Anche se è stato lui (Sanchez) a guidare la squadra allo storico traguardo della Coppa d’Asia (nel 2019), ciò non significa che abbia fallito inaspettatamente” ai Mondiali, ribatte in particolare Fahd Al-Emadi sulle colonne di Al-Watan, chiedendo la nomina di un nuovo allenatore. Secondo lui, “il piano di preparazione della nazionale non era appropriato e l’esclusione dei giocatori dai rispettivi club non è stata un successo”.