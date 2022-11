Qatar, in porta c’è Barsham: è il fratello dell’oro olimpico Barshim

Una famiglia di campioni quella dell’oro olimpico nel salto in alt, ex aequo con Gianmarco Tamberi, Mutaz Barshim. A difendere i pali del Qatar nella seconda sfida dei Mondiali 2022 contro il Senegal ci sarà Meshaal Barsham, fratello del campione olimpico a Tokyo 2022. Il 24enne sostituisce il titolare Al Sheeb, relegato in panchina dopo le esitazioni dell’esordio.