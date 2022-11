Qatar 2022, USA sostiene manifestanti dell’Iran

La federazione calcistica degli Stati Uniti ha pubblicato una foto della bandiera dell’Iran senza l’emblema della Repubblica islamica, manifestando così la propria vicinanza e il proprio sostegno ai movimenti di rivolta che si stanno opponendo al Regime. Un gesto fatto per mostrare il proprio “sostegno alle donne in Iran che lottano per i diritti umani fondamentali”, e che arriva a pochi giorni dalla delicata (per diversi motivi, visto il passato nei rapporti tra i due Paesi) sfida di martedì ai Mondiali di calcio.