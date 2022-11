Qatar 2022, tifoso Olanda gira con finto seno fatto di palloncini: la polizia lo costringe a toglierlo

Si chiama “T*is man” ed è un tifoso dell’Olanda ben noto per la sua goliardia. Il supporter dei paesi bassi gira per il mondo al seguito della sua nazionale e indossa un finto seno di importanti dimensioni costruito sotto la maglietta con i palloncini. Fin qui lo aveva potuto ostentare senza problemi ovunque, non di certo in Qatar, dove la polizia contro il Senegal lo ha costretto a toglierlo in seguito a un controllo.

Lo ha riferito l’uomo ai microfoni di AD: “Inizialmente non ci sono stati problemi, né con la polizia, né con la sicurezza, tutti volevano anche farsi dei selfie con me, è andato tutto bene, finché durante la partita col Senegal ho visto una guardia parlare con un agente e indicarmi. Ma quell’ufficiale ha fatto un gesto di ‘lascia stare’. Poi all’improvviso si è presentato un poliziotto troppo zelante e ha iniziato a comportarsi in modo ostile. Sono stato acompagnato da venti poliziotti. E lungo la strada ho dovuto anche togliermi il seno”.