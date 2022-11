Qatar 2022, Luis Enrique: “Se vinciamo i Mondiali mi candido a presidente della Spagna”

La squadra più serena dei Mondiali di Qatar 2022 è sicuramente la Spagna. Il merito è in parte anche del ct Luis Enrique, protagonista di una serie di dirette streaming su Twitch tra una partita e l’altra. In occasione dell’ultima live, l’ex allenatore della Roma ha risposto ad una domanda particolare. “Se vinciamo i Mondiali, ti candidi come presidente della Spagna?” ha chiesto uno spettatore. La risposta di Luis Enrique è stata altrettanto singolare: “Non sarebbe male. Va bene, mi candido. Però se non mantengo almeno il 50% delle promesso che faccio, dopo un anno lascio. Credo che alcuni politici dovrebbero fare così“.