Qatar 2022, gruppo di attivisti utilizza telecomandi truccati per spegnere tv nei bar di Parigi

Un gruppo di attivisti sta utilizzando telecomandi truccati per spegnere i televisori in diversi bar di Parigi come segno di protesta contro i Mondiali in Qatar. Il dispositivo TV-B-Gone, come spiegato dal gruppo al quotidiano Le Parisien, è infatti in grado di spegnere televisori di diverse marche fino a una distanza di 45 metri. “L’idea non è quella di prendere decisioni politiche alle spalle dei tifosi o di infastidirli – spiega Dan Geiselhart, che ha co-avviato gli incontri per sviluppare i telecomandi con un hacker. Si tratta di fare una dichiarazione e dire che puoi amare il calcio, ma anche ammettere che ci sono alcune cose che non vanno in questa Coppa del Mondo”.