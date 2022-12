Qatar 2022, il giornale Le Matin: “Marocco leggendario e fenomenale, è il primo paese africano in semifinale”

Dopo la straordinaria vittoria del Marocco ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Portogallo, il quotidiano marocchino francofono ‘Le Matin’ ha così celebrato la stessa: “Storico, leggendario, fenomenale. I Leoni dell’Atlas hanno superato tutti i pronostici e in più hanno nauseato alcuni dei colossi del calcio mondiale. Dopo il Belgio e la Spagna, il Marocco si è regalato lo scalpo di un nuovo gigante mondiale: il Portogallo. Per la prima volta della storia della Coppa del Mondo, l’Africa e i paesi arabi saranno in semifinale, grazie all’incredibile prestazione del Marocco contro il Portogallo (1-0). I Leoni dell’Atlas hanno soggiogato il pianeta calcio eliminando un’altra nazionale candidata. I desideri più folli ormai sono legittimi”.