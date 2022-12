Qatar 2022, il Ct della Crozia Dalic: “Il Brasile è un avversario più forte, ma non vogliamo fermarci”

Il Ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato in vista del quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Brasile. Ecco le sue parole: “Non c’è stato molto tempo per preparare questa partita che arriva troppo in fretta. È importante recuperare dal Giappone, Sosa si è allenato ieri e penso che giocherà. Non cambieremo molto, sappiamo cosa possiamo fare. Abbiamo fatto qualcosa di fantastico per la Croazia con una squadra quasi nuova. Stiamo giocando contro una delle grandi favorite. Siamo pronti e faremo del nostro meglio. Ci aspettiamo una partita molto difficile in cui il Brasile è il favorito”.

E ancora: “Questo è forse l’avversario più forte contro cui abbiamo giocato ai Mondiali. Nelle ultime 11 partite, ne abbiamo superate correttamente 10. Tuttavia, questa è arrivata troppo presto, tra le otto, ma è così, a volte il sorteggio ci favorisce, a volte no. Non ci fermeremo e non vogliamo finire qui. Proveremo a vincere. Questa è una nuova nazionale. Abbiamo 18 nuovi giocatori ed è impossibile fare paragoni. Abbiamo avuto una grande generazione che ha giocato insieme per 10 anni, ha avuto alti e bassi e ha avuto il suo apice a Russia 2018. Erano i migliori giocatori del mondo nei rispettivi club, e ora non è così. Questo è un successo fantastico. È una fortuna che siano rimasti alcuni giocatori dalla edizione in Russia, come Modric, Perisic, Lovren, Vida. Contro Neymar dobbiamo restringere il suo spazio d’azione ma rispetto a Messi incontrato quattro anni fa ha più supporto dai suoi compagni di squadra”.