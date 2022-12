Qatar 2022, il Ct della Croazia Dalic: “Siamo pronti a combattere”

Il Ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato alla vigilia del match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Giappone. Ecco le sue parole: “Anzitutto dobbiamo rispettare il nostro avversario. Loro hanno battuto due Nazionali campioni del mondo, ovvero Spagna e Germania, mostrando carattere e buone qualità. Non dobbiamo sottovalutare nessuno. Sappiamo che agiranno come i ‘samurai’, questa è la loro filosofia. Sappiamo che tipo di partita ci aspetta e che tipo di avversario affrontiamo. Dobbiamo organizzarci bene se vogliamo andare avanti. Dobbiamo fare il nostro gioco; poi il campo dirà chi è il migliore. Speriamo di vincere prima dei supplementari o dei rigori”.

E ancora: “Nei Mondiali in Russia abbiamo superato diverse partite ai supplementari, grazie alla fiducia in noi stessi. Abbiamo una mentalità simile a quella del Giappone, anche noi non ci arrendiamo mai. Lo abbiamo dimostrato nella pratica. La fiducia e la fede devono guidarci pure domani. La Croazia è pronta a combattere: abbiamo un avversario tosto e daremo il massimo. Il futuro di Modric? Qualunque cosa io dica su Luka sarebbe troppo poco. Che Dio lo benedica, che continui a vivere e a giocare il più a lungo possibile. Sono sicuro che domani non sarà la sua ultima gara con la maglia della Croazia. Sono fondamentali per noi il suo fisico, la sua serietà, il suo lavoro e la sua professionalità. È un giocatore molto importante. Ma noi siamo una squadra. Essere squadra è l’unico modo per ottenere risultati. Modric è il nostro capitano, il nostro leader e vogliamo che resti con noi a lungo”.