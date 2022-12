Qatar 2022, Cristiano Ronaldo: “Questo è un gruppo troppo compatto per essere spezzato da forze esterne”

Sui social, Cristiano Ronaldo ha voluto lanciare un forte messaggio di unità dopo le voci secondo cui avrebbe minacciato di lasciare il raduno del Portogallo ai Mondiali di Qatar 2022. Ecco le sue parole: “E’ un gruppo troppo compatto per essere spezzato da forze esterne. E ‘una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine. Credi con noi. Forza, Portogallo”.

