Qatar 2022, Berhalter elogia Southgate: “Ha fatto un grande lavoro”

“Southgate ha fatto un grande lavoro, lo dicono i risultati che ha ottenuto nei grandi tornei nell’ultimo anno e mezzo, come la finale agli Europei senza dimenticare il quarto posto ai Mondiali del 2018. Sono partiti fortissimo e sono un avversario formidabile, sarà una partita complicata per noi”. Il ct degli Usa, Gregg Berhalter, ha elogiato così l0allenatore dell’Inghilterra alla vigilia della sfida tra le due Nazionali, valida per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022.

Sulla partita: “Sappiamo cosa dovremo fare, sappiamo come fare loro male e anche quello a cui dobbiamo stare attenti”.

Insieme al ct anche il capitano Tyler Adams: “Avere nel nostro gruppo tanti giocatori che militano in Premier è un vantaggio, aiuta il fatto di conoscere i nostri rivali ma l’Inghilterra ha una rosa con tantissima qualità. Non abbiamo paura, dimostreremo di essere anche noi forti e di potercela giocare”.