Qatar 2022, anche i palestinesi esultano: “Dio protegga la vittoria del Marocco”

Anche i palestinesi esultano per la vittoria del Marocco ai Mondiali di Qatar 2022 contro il Portogallo. ”Dio protegga la vittoria del Marocco” tra le diverse dimostrazioni di gioia. Il passaggio alle semifinali non viene visto solo come una vittoria nazionale, ma come un progresso per l’intero mondo arabo e in particolare per i palestinesi. Come dopo altre partite, invece di posare per le fotografie con la propria bandiera rossa con una stella verde a cinque punte, i giocatori marocchini hanno invece dispiegato una bandiera palestinese. Inoltre, nei terriotri palestinesi, nella piazza Arafat di Ramallah, migliaia di persone hanno sollevato sedie sopra le loro teste e ballato o distribuito dolci quando è suonato il fischio finale, mentre suonavano i clacson e sono stati esplosi fuochi d’artificio. Stesse scene si sono svolte nelle città e nei villaggi della Cisgiordania, così come nella Striscia di Gaza.