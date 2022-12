Qatar 2022, Adani: “Francia ha qualcosa in più, ma il virus e Messi livellano tutto”

“La Francia ha qualcosa in più, ma considerando il virus che sta limitando le rotazioni di Deschamps e la supremazia totale del migliore del mondo, Lionel Messi, tutto è livellato. Fino a ieri avrei detto 55%-45% a favore dei transalpini, ora dico 50-50″. Queste le parole di Daniele Adani pronunciate nel corso della puntata della Bobo Tv andata in onda sulla Rai, in merito alla finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Francia e Argentina.