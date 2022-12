Probabili formazioni Marocco-Portogallo, quarti Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Marocco-Portogallo, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento con la storia per entrambe, visto che i lusitani sono arrivati in semifinale soltanto due volte, non raggiungendo mai la finale, mentre i nordafricani per la prima volta sono ai quarti e non vogliono smettere di sognare. Di seguito dunque andiamo a scoprire le possibili scelte di formazione per questa partita che si giocherà sabato 10 dicembre alle ore 16 con diretta su Rai Uno.

QUI MAROCCO – Da valutare le condizioni di Boufal, pronto Sabiri. En-Nesyri e Ziyech completano l’attacco, Hakimi inamovibile a destra.

QUI PORTOGALLO – Ronaldo rischia di restare a guardare di nuovo, Goncalo Ramos si guadagna la titolarità con Joao Felix. Cancelo invece favorito su Guerreiro.

Le probabili formazioni di Marocco-Portogallo

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Sabiri Ct: Regragui.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. Ct: Santos.