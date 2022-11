Probabili formazioni Iran-Stati Uniti, Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Iran-Stati Uniti, match valido per la terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Ultima sfida nella fase a gironi per le due Nazionali, con gli Stati Uniti nettamente favoriti per la vittoria finale. Appuntamento martedì 29 novembre alle ore 20 all’Al Thumama Stadium di Doha. Ecco le probabili formazioni del match.

QUI IRAN – Difesa a cinque per la squadra di Queiroz. Taremi guida ancora l’attacco insieme a Jahanbakhsh.

QUI STATI UNITI – Qualità davanti per Berhalter con Weah e Pulisic nel tridente offensivo insieme a Sargent. Il 20enne Reyna potrebbe trovare spazio dal primo minuto

Iran (5-3-2): S. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Nourollahi, Karimi, Hajisafi; Jahanbakhsh, Taremi.

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Sargent, Weah, Pulisic.