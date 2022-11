Le probabili formazioni di Camerun-Brasile, match valido per la terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Ultima sfida nel gruppo G per le due formazioni. La Nazionale verdeoro è la grande favorita non solo per la vittoria del match e del girone, ma anche del torneo, ed è pronta a regalare altro spettacolo. Appuntamento al Lusail Iconic Stadium sabato 2 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20. Di seguito le possibili scelte dei due ct.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Gouet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Raphinha, Paquetà, Vinicius Jr; Richarlison.