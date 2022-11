Probabili formazioni Brasile-Svizzera: seconda giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Brasile-Svizzera, match valevole per la seconda giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022. Si scende di nuovo in campo per il proseguimento della fase a girone del mondiale qatariota e, dopo i debutti di martedì, questa tra Brasile e Svizzera, rischia di essere già una partita decisiva. Fischio d’inizio tra le due formazioni alle ore 17:00 di lunedì 28 novembre nella cornice del Ras Abu Aboud Stadium. Ecco le probabili formazioni tra il Brasile di Tite e la Svizzera di Murat Yakin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TUTTE LE PARTITE

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Rodrygo, Vinicius; Richarlison.

Allenatore: Tite.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Allenatore: Yakin.