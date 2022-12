Portogallo-Svizzera, Santos decide di lasciare in panchina Cristiano Ronaldo

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha deciso di fare una scelta molto forte, probabilmente anche dopo quando accaduto nell’ultima sfida contro la Corea del Sud. L’allenatore dei lusitani, infatti, in occasione del match contro la Svizzera valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, ha optato per lasciare in panchina un leader tecnico e carismatico come Cristiano Ronaldo. Al posto dell’ex attaccante del Manchester United ci sarà Goncalo Ramos. Per CR7, dunque, in una sfida da dentro o fuori, ci potrà essere spazio soltanto a gara in corso.