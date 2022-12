Cristiano Ronaldo è stato un grande protagonista anche fuori dal campo in Portogallo-Svizzera, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. CR7 infatti ha visto gran parte della partita dalla panchina, una scelta che ha fatto discutere ma che ha visto il ct Fernando Santos uscire vincitore. Goncalo Ramos, sostituto di Ronaldo, ha infatti segnato una tripletta clamorosa lanciando il Portogallo ai quarti di finale.

Già a inizio secondo tempo, con il risultato acquisito, il pubblico ha iniziato a invocare l’ingresso in campo di Ronaldo fischiando apertamente Santos. Quando poi al 73′ CR7 ha effettivamente fatto il suo ingresso in campo, impressionante il boato dei tifosi presenti che hanno acclamato il fuoriclasse di Madeira. Un tema di discussione anche in vista del quarto di finale contro il Marocco.