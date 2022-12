Portogallo-Svizzera, gran gol di Goncalo Ramos: prodezza del sostituto di Ronaldo (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

E’ un gran gol quello di Goncalo Ramos che si gira e calcia con violenza sul palo di Sommer, che per la violenza della conclusione non può respingere e nemmeno si muove. 1-0 dunque tra Portogallo e Svizzera dopo nemmeno venti minuti di gioco. Grande giocata di quello che è a tutti gli effetti il sostituto di Cristiano Ronaldo, oggi escluso dal ct Santos a vantaggio del bomber del Benfica. In alto ecco il video.