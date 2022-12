Portogallo-Svizzera, Cristiano Ronaldo non festeggia coi compagni e scappa negli spogliatoi (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Portogallo-Svizzera finisce 6-1, esultano i lusitani e festeggiano tra di loro a fine partita. Ma c’è un corpo estraneo al gruppo, si tratta di Cristiano Ronaldo che viene pizzicato a non festeggiare insieme ai compagni, ma scappa negli spogliatoi scuro in volto. CR7, infatti, è stato escluso in favore di Goncalo Ramos, che segna peraltro una tripletta, e poi entra soltanto nel finale: gli viene annullato un gol per netto fuorigioco, ne sbaglia un altro e appare mentalmente poco sereno. In alto ecco il video.