Portogallo-Svizzera, clamorosa tripletta di Goncalo Ramos (VIDEO)

di Giorgio Billone 7

Il video della clamorosa tripletta di Goncalo Ramos in Portogallo-Svizzera: show da parte dell’attaccante del Benfica, che nella serata in cui viene lanciato da titolare al posto di Cristiano Ronaldo, sostituisce nel migliore dei modi CR7 e firma un incredibile e storico tris, segnando così quattro gol in quattro partite. In alto ecco le reti dell’1-0, 3-0 e 5-1.